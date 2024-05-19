Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, AÖL 3.dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek. 

Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

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