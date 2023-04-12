Açık lise (AÖL) 3. dönem yeni kayıt işlemleri nasıl yapılır? 2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için tarihler açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihler belli oldu. Dün başlayan AÖL yeni kayıt işlemlerinin ardından, öğrenciler kılavuz doğrultusunda kayıtlarını yapabiliyor. Peki, AÖL 3. dönem yeni kayıt işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman?
AÖL 3. DÖNEM YENİ KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, AÖL 3. dönem yeni kayıtları başladı.
Buna göre; 2022-3 dönemi AÖL yeni kayıt iş ve işlemleri 11 Nisan'da başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)
AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
2022-23 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Yayımlanan kılavuz sonrasında AÖL kayıt yenileme işlemleri için de tarihler belli oldu.
AÖL kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)