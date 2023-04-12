Açık lise (AÖL) 3. dönem yeni kayıt işlemleri nasıl yapılır? 2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



2022-23 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.



Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.



AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Yayımlanan kılavuz sonrasında AÖL kayıt yenileme işlemleri için de tarihler belli oldu.



AÖL kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.



(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)