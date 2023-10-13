Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? (AÖL yeni dönem kayıt/ders seçim işlemleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders seçiminin ne zaman yapılacağı, lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. AÖL yeni dönem kayıtlarını yaptıran öğrenciler şimdi de gündemine ders seçimi tarihlerini aldı. Peki, açık lise ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? (AÖL yeni dönem kayıt/ders seçim işlemleri)

2023-2024 ders seçimi tarihleri, Milli Bakanlığı'na bağlı Lisesi'nde okuyan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yeni eğitim dönemi için kayıtlarını yaptıran öğrenciler, ders seçiminin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, açık lise () ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır.

Ders seçimleri; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapılacak.

Ders seçimini, çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

Açık lise (AÖL) ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? (AÖL yeni dönem kayıt/ders seçim işlemleri) - 1

2023-2024 AÖL KAYIT TARİHLERİ

'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; 

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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