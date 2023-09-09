Açık lise (AÖL) kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, açık lisede eğitim gören birçok öğrencinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, binlerce açık lise öğrencisi ve ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak?

Açık lise (AÖL) kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme)

2023-2024 kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. mezuniyeti için açık lisede eğitim gören öğrenciler, 'den gelecek kayıt yenileme duyurusunu bekliyor. İşte ayrıntılar.

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Açık lise (AÖL) kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme) - 1

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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