Açık lise (AÖL) kayıtları ne zaman? (2024-2025 AÖL yeni dönem kayıt takvimi)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı açık lisede eğitim görecek olan öğrenciler, 2024-2025 AÖL kayıt takvimini sorguluyor. Peki, açık lise (AÖL) kayıtları ne zaman?

Açık lise (AÖL) kayıtları ne zaman? (2024-2025 AÖL yeni dönem kayıt takvimi)

2024-2025 kayıtlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili geri sayım sürüyor. Lise öğrenimine açıktan devam edecek olan öğrenciler, yeni dönem kayıt tarihleri için gözlerini 'e çevirdi. Peki, (AÖL) kayıtları ne zaman? İşte 2024-2025 AÖL yeni dönem kayıt takvimi.

2024-2025 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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