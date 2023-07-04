Açık lise (AÖL) sınav 3. dönem sınavları ne zaman? MEB tarih verdi mi? (2023 AÖL sınav takvimi)

Açık lise öğrencileri tarafından AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılağı sorgulanmaya devam ediyor. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavları için gözler bakanlıktan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Tarih belli oldu mu?



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.



Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.