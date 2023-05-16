Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı: 2023 MEB AÖL sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları, binlerce açık lise öğrencisi tarafından merakla bekleniyordu. AÖL sonuçları, MEB'in duyurusu sonrasında açıklandı. İşte 2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı.
AÖL 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
24 Nisan tarihinde gerçekleştirilen açık lise (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuçları açıklandı.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları Açıköğretim Lisesi resmi sitesi öğrenci giriş ekranı üzerinden ilan edilecek.
Öğrenciler, öğrenci giriş ekranı üzerinde yer alan TC kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifre girdikten sonra aldıkları puanı görebilecek.
AÖL MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.