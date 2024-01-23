Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL sonuçları sorgulama)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında AÖL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL sonuçları sorgulama)

2023-2024 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü öğle saati itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL sonuçları sorgulama) - 1

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

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