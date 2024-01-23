Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023-2024 MEB AÖL sonuçları sorgulama)

2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü öğle saati itibarıyla açıklanması bekleniyor.



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.