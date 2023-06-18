Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 AÖL 3. dönem yeni kayıt ve sınav tarihi)

2023 AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. 23 Haziran'da sona erecek olan AÖL yeni kayıt iş ve işlemlerinin bitmesine kısa bir zaman kala, sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl 3. dönem sınavları temmuz ayında uygulanmıştı. Bu yılın 3. dönem sınavlarının da temmuz ayı içerisinde uygulanması bekleniyor.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)
Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.
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