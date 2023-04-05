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Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan'da sona ermesinin ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri)

2. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Bakanlığı () tarafından yapılan AÖL sınavları öncesinde, sınav tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Pekş, (AÖL) sınavları ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatmıştı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte gözler sınav tarihine çevrildi.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri) - 1

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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