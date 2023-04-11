Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınavları)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavları için tarihler, MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Peki, Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman?



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.



Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler;



Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

