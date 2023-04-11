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Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınavları)

Açık lise (AÖL) sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan AÖL 2. dönem sınav takvimiyle birlikte, AÖL sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınavları)

Açıköğretim Lisesi () sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavları için tarihler, tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Peki, Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler;

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlü öğrencilerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 8 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, hangi gün? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınavları) - 1

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

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