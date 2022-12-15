Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

Açık Lise (AÖL) güz dönemi sınavlarının başlamasıyla birlikte, birçok öğrenci sınavların ne zaman sona ereceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan AÖL takvimi sonrasında sınavların ne zaman biteceği belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli oldu.

Buna göre; AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erecek.

Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi) - 1

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Yukarıdaki bilgiler esas alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

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