Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? (2022 MEB AÖL sınav takvimi)

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 9 Aralık'ta başlayan AÖL sınavları sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli oldu.



Buna göre; AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erecek.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.



Yukarıdaki bilgiler esas alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.