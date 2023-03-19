Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri, açık lisede okuyan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı AÖL 2. dönem kayıt işlemlerinin 3 Nisan'da sona ereceğini açıklayan MEB'in sınav tarihleriyle ilgili yapacağı duyuru bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri)

2. dönem sınav tarihleri, kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Bakanlığı () tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2023 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri) - 1

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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