Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri)

2023-2024 AÖL sınav tarihleri, yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ya da ilk kez kayıt olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme gelecek. Peki, 2023-2024 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?



AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?



MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamayla birlikte, Açıköğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖL, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı, AÖL 1. dönem sınavlarına dair ayrıntıları paylaşmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.