Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2024-2025 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimiyle birlikte AÖL 1. dönem sınavları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2024-2025 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

2024-2025 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Bakanlığı tarafından uygulanan Açıköğretim Lisesi sınavları öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2024-2025 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 1

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

Öne Çıkan Video

Gebze'den sonra Ümraniye: Barınaktaki görüntüler tepki çekti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...