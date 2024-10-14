Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2024-2025 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açıköğretim Lisesi sınavları öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

