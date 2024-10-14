Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? (2024-2025 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimiyle birlikte AÖL 1. dönem sınavları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman?
2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Açıköğretim Lisesi sınavları öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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