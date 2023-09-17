Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB tarihleri duyurdu (2023-2024 MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

2023-2024 AÖL sınav tarihleri, yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ya da ilk kez kayıt olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 16 Ekim tarihine kadar sürecek olan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Peki, 2023-2024 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?



AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?



MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamayla birlikte, Açıköğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖL, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.



Buna göre;



1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;



- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.