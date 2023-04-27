Açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖL 2. dönem sınav sonuçları)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavlarını tamamlayan açık lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 24 Nisan yapılmaya başlanan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erecek. Çevrimiçi sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖL 2. dönem sınav sonuçları)

2023 2. dönem tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 24-30 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak olan AÖL sınavlarının ardından, sonuçlar gündeme gelecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖL 2. dönem sınav sonuçları) - 1

AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu ise 45 olacak. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekir.

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