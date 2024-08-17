Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde

2024-2025 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala gözler Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt takvimine çevrildi. İlk kez kayıt yaptıracak olan veya kayıt yenileyecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde

Açık Öğretim Lisesi () 3.dönem sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu.

Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde - 1

2024-2025 öğretim dönemi  1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı ve 16 Ekim tarihinde son bulmuştu.

YENİ DÖNEMDE 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Belirlenen takvime göre, 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde uygulanacak.

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