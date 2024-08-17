Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde

Açık Öğretim Lisesi ( AÖL ) 3.dönem sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı ve 16 Ekim tarihinde son bulmuştu.

YENİ DÖNEMDE AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Belirlenen takvime göre, 2024-2025 yılı Açık Lise 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde uygulanacak.

