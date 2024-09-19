Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, açık lisede eğitim gören binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi sonrasında, AÖL kayıt takvimi belli olmuştu. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

2024-2025 kayıt takvimi, henüz 1. dönem kayıtlarını yenilememiş olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, tarafından yayımlanan AÖL sınav ve kayıt takvimini sorguluyor. İşte, 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi...

KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ediyor.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

MEB'in konuya dair açıklaması şöyle;

"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 öğretim yılı 2024/1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecektir. 27 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir."

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.

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