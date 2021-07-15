Açık lise sınav sonuçları açıklandı (AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı)

3 - 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3.Dönem Online (Çevrimiçi) Sınav Sonuçları açıklanmıştır"denildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, AÖL sonuçları sorgulama sayfası adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek AÖL 3.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN TELAFİ SINAVLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için, 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacak.

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.