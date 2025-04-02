Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı. 2024-2025 1. Dönem AÖL sınavlarının ardından şimdi de sonuçlar gündemde. AÖL oturumlarına katılım gerekleştiren öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, MEB açık lise sınav sonuçlarında son bilgiler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.



Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.



Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.