Açık Lise sınav tarihleri açıklandı (AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

Haberler 17.11.2021 - 10:08

Açık Lise sınav tarihleri açıklandı (AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?)

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları, 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus online yapılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

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