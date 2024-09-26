Açık Lise sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi
MEB Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 1. dönem sınavları için takvim paylaşıldı. AÖL sınavları üç oturum halinde uygulanacak ve sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman?
2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Sınav hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen AÖL öğrenciler, ilk dönem sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi...
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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