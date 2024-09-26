Açık Lise sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi

2024-2025 dönemi Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) sınav takvimi belli oldu. Sınav hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen AÖL öğrenciler, ilk dönem sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem Sınav takvimi...



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.