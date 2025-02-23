Açık Lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 2024-2025 AÖL 2. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB AÖL 2024-2025 AÖL sınav tarihleri...



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu.



2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri şu şekilde;



1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.