Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihleri

Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler için AÖL sınav heyecanı başlıyor. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sınav takviminde AÖL 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Açık lise sınavları üç oturum halinde yapılacak. Her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. İşte, MEB AÖL sınav tarihleri...



AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının 1. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak.



2. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te, 3. oturumu ise 23 Pazar günü saat 10'da uygulanacak.



Sınavlarda her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.



AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ



AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden adaylara sunulacak.



Sonuçlara itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren geçen 5 iş günü içerisinde alınacak.

