Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Kimler açık liseye geçebilir? MEB açıkladı

20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim yılında MEB Açıköğretim Lisesi'ne geçişlerin zorlaştırılmasına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Kimler açık liseye geçebilir?

Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Kimler açık liseye geçebilir? MEB açıkladı

Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. İşte, açık liseye geçiş hakkında bilgiler...

'DEN DÜZENLEMESİ

Milli Bakanlığınca (MEB), açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi.

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı.

Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

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