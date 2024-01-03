Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF final sınavı takvimi)

2023-2024 AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. AÖF güz dönemi final sınavları için artık kısa bir zaman kaldı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı.



Açıklamaya göre, AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.