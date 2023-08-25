Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları geride kalmıştı. 28 Temmuz–9 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen sınavların değerlendirme işlemleri sona erdi. İşte, MEB AÖL sınav sonuç duyurusu...

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi () 3. dönem sınav sonuçları, lise eğitimine AÖL'de devam binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Online gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler 'ten gelecek açıklamadaydı. Bakanlık sınav sonuçlarını ilan etti.

Milli Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden tamamlandı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açıldı.

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

AÖL SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...