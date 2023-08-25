Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları, lise eğitimine AÖL'de devam binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Online gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'ten gelecek açıklamadaydı. Bakanlık sınav sonuçlarını ilan etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden tamamlandı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açıldı.



AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.



Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.



Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.



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