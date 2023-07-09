Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 2023 sınav takvimi araştırılıyor

AÖL'de yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez sınav tarihlerine odaklandı. Eğitim hayatını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde sürdüren adaylar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. İşte, AÖL 2023 sınav takvimi...



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.