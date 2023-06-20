Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem takvimi

AÖL 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Kayıt süreci devam ederken bir yandan da sınav tarihleri ve sınavların uygulama şekli öğrenilmek isteniyor. Yeni hafta ile birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem takvimi

3. dönem sınavlarının tarihi, açıköğretim lisesinde kaydı olan binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, AÖL 3. Dönem sınavları hakkında bilgiler...

AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol..gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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