Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem takvimi

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, açıköğretim lisesinde kaydı olan binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, AÖL 3. Dönem sınavları hakkında bilgiler...



AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.



Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.



AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.