Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL 4. dönem sınavı olacak mı?

AÖL 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme

işlemini yaptıran aktif öğrenciler katılım sağladı. Şimdi sonuçlar gündemde iken bir de ek sınavlar merak konusu oldu. İşte, Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları hakkında bilgiler...



AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.



AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor.



AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AÖL'DE EK SINAV OLACAK MI?



2023 yılında Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınavı olup olmayacağı ve sınav tarihleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.



3. dönem sınav sonuçlarının ilanı ile bu konu da netlik kazanacak.