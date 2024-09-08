Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL1.Dönem sınav takvimi açıklandı

Açık Öğretim Lisesi yeni eğitim ve öğretim dönemi 1. yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürerken gündeme gelen konulardan biri de sınav takvimi oldu. Takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL1.Dönem sınav takvimi açıklandı

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süreci ardından ise 1.Dönem sınavları için hazırlıklar başlayacak.

1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL1.Dönem sınav takvimi açıklandı - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinder https://aolweb..gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihindne itibaren görüntülenebilecek.

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