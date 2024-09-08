Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL1.Dönem sınav takvimi açıklandı

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süreci ardından ise 1.Dönem sınavları için hazırlıklar başlayacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ



Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.



