Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.Dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL1.Dönem sınav takvimi açıklandı

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt süreci ardından ise 1.Dönem sınavları için hazırlıklar başlayacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
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