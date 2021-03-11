Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından internet üzerinden 2. dönem sınavları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre açık lise sınavları 25 Mart’ta başlayacak.

KAYIT YENİLEME OTOMATİK OLARAK YAPILACAK

AÖL internet sitesi üzerinden ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;



2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.



Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

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