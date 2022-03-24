Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 10 Mart'a kadar online olarak yapıldı.

AÖL sınavı 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirildi. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verildi.

Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları 24 Mart itibarı ile açıklandı.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?



1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.



3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.



4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.



5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.