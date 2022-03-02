Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları başladı (AÖL sınavları nasıl yapılacak?)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları online olarak yapılmaya başlandı. Sınavlar 10 Mart'a kadar sürecek.

Öğrenciler AÖL sınavı için T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak.

AÖL sınavı 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek, sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak.

AÖL SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar.



Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabilecekler.



Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.



Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecek.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edecekler.

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.