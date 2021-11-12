Açık öğretim lisesi kaç dönem sürüyor? (AÖL 8 dönem şartı kalktı mı?)

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartının kaldırıldığını duyurdu. Bu haberin ardından "Açık öğretim lisesi kaç dönem sürüyor?, açık öğretim lisesi mezuniyet şartları nelerdir?" gibi sorular öğrenciler tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 10:05

Açık öğretim lisesi kaç dönem sürüyor? (AÖL 8 dönem şartı kalktı mı?)

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MEB, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının kaldırılacağını bildirdi.

Milli Bakanlığı ayrıca bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının, 5 dönem olarak uygulanacağını ifade etti.

AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI

170 kredinin tamamlanmış olması,

Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,

Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,

Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.

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