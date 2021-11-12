Açık öğretim lisesi kaç dönem sürüyor? (AÖL 8 dönem şartı kalktı mı?)

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 09:41 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 10:05
MEB, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının kaldırılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının, 5 dönem olarak uygulanacağını ifade etti.
AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI
170 kredinin tamamlanmış olması,
Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,
Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,
Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.