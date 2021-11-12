Açık öğretim lisesi kaç dönem sürüyor? (AÖL 8 dönem şartı kalktı mı?)

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MEB, 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartının kaldırılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartının, 5 dönem olarak uygulanacağını ifade etti.



AÖL 18 YAŞ VE ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET ŞARTLARI

170 kredinin tamamlanmış olması,

Asgari 5 dönemin tamamlanmış olması,



Zorunlu / Ortak dersi kalmamış olması,



Açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.