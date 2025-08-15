AÇIKLANDI | YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM 2025: YÖKDİL puan görüntüleme ve başarı sırası

Binlerce adayın gözü YÖKDİL/2 sonuç açıklama tarihine çevrilmişti. 2025 YÖKDİL/2 sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, osym.gov.tr adresine bağlı sonuç sayfası üzerinden YÖKDİL/2 sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı.

2025 /2 sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları, ’nin belirlediği takvime göre açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilecek.

2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.

Açıklamada, "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

SONUÇLARI NERELERDE GEÇERLİ?

YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında ve bazı kurumların yabancı dil yeterlilik değerlendirmelerinde kullanılıyor. Ayrıca akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar için de büyük önem taşıyor.

