Açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman?
Açıköğretim (AÖF) sınav tarihleri, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 2024-2025 AÖF Güz Dönemi vize sınavları aralık ayında organize edilecek. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?
AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi...
GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAVI TARİHLERİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları; 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.
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