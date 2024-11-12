Açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman?

AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi...



GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAVI TARİHLERİ



Güz Dönemi AÖF ara sınavları; 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.



Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek.



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.