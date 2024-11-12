Açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman?

Açıköğretim (AÖF) sınav tarihleri, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 2024-2025 AÖF Güz Dönemi vize sınavları aralık ayında organize edilecek. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?

Açıköğretim 2024-2025 sınav takvimi: AÖF vize sınavları ne zaman?

vize sınavları için geri sayım başladı. 2024-2025 yılı AÖF ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2024-2025 sınav takvimi...

GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAVI TARİHLERİ

Güz Dönemi AÖF ara sınavları; 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

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