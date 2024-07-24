Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite başvuruları için son gün ne zaman? Sınavsız üniversite kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) tarafından yükseköğretim programından mezun olanlar ile yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin başvurabileceği ikinci üniversite uygulaması devam ediyor. Başvuru ve kayıt tarihiyle ilgili açıklama Üniversite 'nin resmi internet adresinden yapıldı.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üniversite, sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Güncel YÖKSİS bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrimiçi başvurusunu yapamayacaklardır.



Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.



Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.



18 Ekim 2024 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.



Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz." ifadelerini kullandı.