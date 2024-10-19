Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları uzatıldı: AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün ne zaman?

AÖF'te yoğun talep üzerine sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 21 Ekim 2024'e kadar uzattıldı.İkinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler, hali hazırda bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi gören veya mezun olanlar, lisans ve ön lisans programlarına başvurabiliyor.

