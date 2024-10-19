Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite kayıtları uzatıldı: AÖF ikinci üniversite kayıtları için son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi; "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı İkinci Üniversite Kapsamında Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu" paylaştı. Duyuruya göre, İkinci Üniversite kapsamında çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri uzatıldı.
AÖF'te yoğun talep üzerine sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 21 Ekim 2024'e kadar uzattıldı.İkinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler, hali hazırda bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi gören veya mezun olanlar, lisans ve ön lisans programlarına başvurabiliyor.
KAYITLARIN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "İkinci Üniversite kapsamında çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 21 Ekim 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adaylar aoskayit.anadolu.edu.tr adresi İkinci Üniversite kayıt bağlantısından 21 Ekim 2024 tarihi saat 17.00’ye kadar başvuru yapıp kayıt yaptırabilecektir." denildi.
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