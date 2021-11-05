Açıköğretim Fakülteleri sınav tarihleri açıklandı (AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav takvimi)

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖF güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.



2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. Bu doğrultuda, 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrencileri, güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.



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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?



AUZEF güz dönemi ara sınavları, 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor.



AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce AUZEF Sınav Sistemi adresinden ilan edilir. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.



Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.



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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.



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