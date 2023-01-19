Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023 AÖF güz dönemi sınav takvimi)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri tarafından 2023 yılı sınav takvimi merak edilmeye devam ediyor. AÖF final sınavına girecek olan öğrenciler, güz dönemi final sınavı takvimini sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023 AÖF güz dönemi sınav takvimi)

güz dönemi final sınavı tarihleri, Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Güz dönemi sınavlarını tamamlayarak kısa bir tatil dönemine girecek olan açıköğretim öğrenciler, tarafından yayımlanan takvimi sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin açıkladığı takvime göre güz dönemi final sınav tarihleri bleli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Vize sınavlarında olduğu gibi final sınavları da yüz yüze olacak. AÖF sınav yerleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları ne zaman? (2023 AÖF güz dönemi sınav takvimi) - 1

FİNAL SINAVLARININ ETKİSİ YÜZDE KAÇ?

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.

Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek.

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