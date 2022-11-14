Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav tarihleri)

AÖF güz ve bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-23 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre güz dönemi sınavları;



Ara sınav 10-11 Aralık 2022

Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023



Bahar dönemi için sınavlar ise;



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.