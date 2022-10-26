Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. AÖF kayıt yenileme döneminin 17 Ekim'de sona ermesiyle birlikte, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

sınavları, Fakültesi öğrencilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 3-17 Ekim tarihlerinde tamamlanan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ardından, sınavların ne zaman yapılacağı merak edildi.

tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

Takvime göre güz dönemi sınavları;

Ara sınav 10-11 Aralık 2022
Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023

Bahar dönemi için sınavlar ise;

Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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