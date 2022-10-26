Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

AÖF sınavları, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 3-17 Ekim tarihlerinde tamamlanan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ardından, sınavların ne zaman yapılacağı merak edildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre güz dönemi sınavları;



Ara sınav 10-11 Aralık 2022

Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023



Bahar dönemi için sınavlar ise;



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.