Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi)

AÖF sınav tarihi, kayıt yenileme döneminin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri gündeme geldi. Öte yandan Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri de merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman?



2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvimiyle birlikte AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre güz dönemi sınavları;



Ara sınav 10-11 Aralık 2022

Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023



Bahar dönemi için sınavlar ise;



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.