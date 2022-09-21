Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için tarih araştırmaları başladı. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenci AÖF sınavlarının ne zaman olduğunu sorguluyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi)

sınav tarihi, kayıt yenileme döneminin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanıyor. 2022-2023 ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri gündeme geldi. Öte yandan Fakültesi sınav tarihleri de merak ediliyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman?

2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvimiyle birlikte AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi) - 1

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

Takvime göre güz dönemi sınavları;

Ara sınav 10-11 Aralık 2022
Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023

Bahar dönemi için sınavlar ise;

Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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