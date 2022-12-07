Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-23 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2022-23 yılı sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. AÖF güz dönemi sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yayımlanan takvimi araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?



AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.



AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklandı.



AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.



AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.



SINAVA GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.



Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.