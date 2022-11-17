Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2022-23 AÖF sınav takvimi)

AÖF sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı, 2022-23 akademik takviminin yayımlanmasıyla birlikte merak edildi. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, güz dönemi sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

Yayımlanan takvim şu şekilde;

Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.