Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF üniversite kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2023-2024 güz dönemi ve bahar dönemi sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

2023-2024 güz dönemi sınavları için tarih araştırmaları başladı. Fakültesi (AÖF) yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini duyurdu. Peki, 2023-2024 AÖF sınavları ne zaman?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 1

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

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