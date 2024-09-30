Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 Eğitim yılı için akademik takvimi açıklandı. Takvime göre, AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takviminin ayrıntılarını derledik.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi

(Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da takvimi inceliyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek güz dönemi ve bahar dönemi sınavlarının tarihleri paylaşıldı. 

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi - 1

GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

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