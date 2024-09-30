Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da takvimi inceliyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek güz dönemi ve bahar dönemi sınavlarının tarihleri paylaşıldı.