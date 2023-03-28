Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, online mı? (2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimi)

AÖF bahar dönemi vize ve final sınavları için tarihler merak ediliyor. Nisan ayında yapılacak olan vize sınavları öncesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler 'AÖF sınavları ne zaman?' sorgulamasını internet üzerinden yapıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, online mı?



AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bahar dönemi sınav takvimiyle birlikte sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi.



Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.



AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK



Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;



"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."